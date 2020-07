Dans l’émission « Kurz Cross – Kerber Spezial » sur la chaîne de télévision Sky, Angélique Kerber et Andrea Petkovic ont évoqué une anecdote spéciale de l’Open d’Australie. Le 30 janvier 2016, Angélique Kerber remporte l’Australie en finale contre Serena Williams. Sa bonne amie, Andrea Petkovic, avait fait cette prédiction en 2005 : « Je m’en souviens encore. Nous nous promenions le soir et un oiseau m’a fait caca sur la tête. En fait, Petko a dit que cela me porterait chance. Je me suis moqué d’elle. Mais des années plus tard, j’ai gagné l’Open d’Australie », a déclaré Kerber.