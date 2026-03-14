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Anisimova fran­chie carré­ment la ligne blanche…

Par
Jean Muller
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

On connait l’in­fluence que peut avoir un cham­pion sur ses fans. 

Du coup, il est assez logique que le dernier post d’Anisimova soit critiqué. On y voit la joueuse améri­caine dans une piscine vantant les mérites d’une marque de Vodka.

Ce type de « publi­cité » n’est pas permis en France grâce à la loi Evin, on peut que s’en réjouir car il y vrai­ment des vraies limites au sponsoring…

Publié le samedi 14 mars 2026 à 11:37

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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