On connait l’in­fluence que peut avoir un cham­pion sur ses fans.

Du coup, il est assez logique que le dernier post d’Anisimova soit critiqué. On y voit la joueuse améri­caine dans une piscine vantant les mérites d’une marque de Vodka.

Amanda Anisimova (a top 6 tennis player) is promo­ting alco­ho­lism… pic.twitter.com/JUZJTO2ABD — 🦖 (@RamoFootball) March 13, 2026

Ce type de « publi­cité » n’est pas permis en France grâce à la loi Evin, on peut que s’en réjouir car il y vrai­ment des vraies limites au sponsoring…