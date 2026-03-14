On connait l’influence que peut avoir un champion sur ses fans.
Du coup, il est assez logique que le dernier post d’Anisimova soit critiqué. On y voit la joueuse américaine dans une piscine vantant les mérites d’une marque de Vodka.
Amanda Anisimova (a top 6 tennis player) is promoting alcoholism… pic.twitter.com/JUZJTO2ABD— 🦖 (@RamoFootball) March 13, 2026
Ce type de « publicité » n’est pas permis en France grâce à la loi Evin, on peut que s’en réjouir car il y vraiment des vraies limites au sponsoring…
Publié le samedi 14 mars 2026 à 11:37