Aujourd’hui coach de Taylor Fritz, le passé de Paul Annacone qui a été le « mentor » de Roger Federer et Pete Sampras le rattrape souvent. Notamment avec cette nouvelle expé­rience d’en­traî­neur au chevet d’un joueur comme Fritz.

Un joueur qui semble plutôt têtu, à qui il faut tout justi­fier ou presque : « Pete et Roger étaient têtus d’une manière très diffé­rente. Ironiquement, il était plus facile pour moi de convaincre Roger et Pete que de faire des choses avec Taylor. Après, ils étaient plus âgés et plus matures quand j’étais avec eux et Taylor est encore un enfant »

L’homme de 58 ans a ajouté : « Si Pete n’était pas d’ac­cord avec moi, je n’avais pas besoin d’avoir un diplôme en droit pour le convaincre, c’était pareil avec Roger. En ce qui concerne Taylor, parfois j’ai l’im­pres­sion que je n’y arri­verai pas, qu’il faut toujours le convaincre que je prends les bonnes déci­sions »