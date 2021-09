Benoît Paire s’est permis un petit « cul sec » lors du match à Roland‐Garros avec Gaël Monfils et les strea­mers Domingo et ZeratoR. Antoine Fasseur, le fan qui a donné la bière à l’Avignonnais, nous a contactés pour nous raconter la scène.

« Ils avaient des micros et Paire était à côté de Gaël Monfils pendant que Domingo et ZeratoR jouaient. Benoît a dit : « putain j’ai soif », je me suis levé je lui ai dit tiens Benoît ! Il est venu je lui ai filé ma bière il m’a demandé si j’étais bien vacciné et avec le pass ! Je lui ai dit oui et il a fait cul sec ! », explique Antoine, qui a beau­coup apprécié le spectacle.

« Ça a été un plaisir de voir Gaël et Benoît aussi joyeux, décon­neurs et cham­breurs partager des moments comme ça avec le public ! »

Une anec­dote amusante pour un événe­ment large­ment réussi. Les amateurs de tennis en redemandent.