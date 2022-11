Après l’ac­qui­si­tion des droits de Roland Garros par Amazon Prime pour diffuser du tennis en direct cela serait au tour de Netflix de rentrer dans le danse. Déjà en prépa­ra­tion d’une série‐documentaire sur le circuit, la plate­forme améri­caine souhai­te­rait en plus inclure du sport en direct afin de se diver­si­fier et notam­ment du tennis. Ils avaient jusqu’a­lors écarté cette stra­tégie car ils la jugeaient trop couteuse.

On apprend donc que l’en­tre­prise a soumis une offre pour les droits ATP dans plusieurs pays euro­péens, mais s’est fina­le­ment retirée, et montre actuel­le­ment de l’in­térêt pour la diffu­sion de matchs WTA au Royaume‐Uni.

L’avenir nous le dira mais les plate­formes de strea­ming s’im­pliquent de plus en plus dans le tennis en direct et pour­raient prendre le pas sur les chaines traditionnelles…