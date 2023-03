Guérie de son cancer en avril 2021, Carla Suarez Navarro a entre­pris avec courage une sorte de tournée d’adieux avant de mettre un terme à sa carrière en novembre de la même année.

Près d’un an et demi plus tard, l’Espagnole de 34 ans annonce attendre des jumeaux avec sa compagne.

Hace unos meses les anun­ciamos muy ilusio­nadas que íbamos a ser madres. Unos días después, nos dieron doble alegría.

¡GEMELAS EN CAMINO !

« Il y a quelques mois, nous vous annon­cions très exci­tées que nous allions être mères. Quelques jours plus tard, ils nous ont donné une double joie. Jumeaux en route ! Compte à rebours des jours pour vous voir et profiter ensemble de cette nouvelle étape », a écrit l’ex‐numéro 6 mondiale sur ses réseaux sociaux.