Hier sur son compte face­book, Gaël Monfils a annoncé sa parti­ci­pa­tion à une épreuve de tennis d’un nouveau genre : le Tie Break Tens qui aura lieu à Dubai le 22 Octobre.

La compé­ti­tion réunira 8 joueurs triés sur le volet et le vain­queur partira avec la somme coquette de 114.000 euros. On ose pas calculer le prize money par point joué.

Après l’UTS qui a déjà bien bous­culé le paysage tennis­tique, le Tie Break Tens rajoute une petite couche et semble vouloir lui aussi innover pour le plaisir des fans. On verra si le succès sera au rendez‐vous. Cela dépendra forcé­ment de la liste des joueurs qui seront présents. On en connait déjà un, on peut presque imaginer les 7 autres qui vont compléter le plateau