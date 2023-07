Si vous ne le saviez pas encore, Carlos Alcaraz, malgré ses récents succès et un compte en banque déjà bien rempli, vit toujours chez ses parents dans un modeste appar­te­ment dans le centre d’El Palmar, dans la région de Murcie.

Filmé voire même harcelé par une horde de jour­na­listes à son arrivée dans sa ville natale, quelques heures après sa grande victoire à Wimbledon, le numéro 1 mondial a quand même pris le temps de répondre à quelques ques­tions avant de genti­ment s’éclipser pour retrouver ses parents ainsi que ses trois frères dans le loge­ment familial.

Un loge­ment dont le prix est estimé aux alen­tours des 200 000 euros et qui est situé juste au‐dessus du restau­rant kebab « Turquesa Kebab & Pizza ».

Plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire et déjà vain­queur de deux tour­nois du Grand Chelem et quatre Masters 1000, le prodige espa­gnol sait garder la tête sur les épaules et le goût des choses simples. Et c’est une sacrée qualité.