Pour nos confrères de Marca, la joueuse espa­gnol est revenu sur le film « King Richard » où visi­ble­ment les scéna­ristes ont décidé de la faire passer pour ce qu’elle n’était pas. Aranxta a donc décidé de s’ex­primer sur le sujet mais ne veut pas créer de polémique.

« Le moment où ils m’ont quali­fiée de très mauvaise personne lorsque je perds 2–6 et 1–3 est tota­le­ment incor­rect. J’ai eu une brillante carrière, personne ne m’a rien donné pour obtenir ce que j’ai eu. Malgré tout, je recom­mande le film car il prône la valeur de de l’ef­fort. J’ai toujours eu une bonne rela­tion avec Richard Williams. Quand ses deux filles étaient sur le circuit tout le monde parlait de Vénus et j’ai tout de suite dit au père que celle qui allait être vrai­ment devant serait Serena’ a expliqué l’Espagnole qui est aussi très déçue de l’ac­trice qui a joué son rôle.

« Je ferais mieux de ne pas commenter le rôle qu’ils me font jouer dans le film… Ce qu’il dit est inexact. Je ne veux pas blâmer l’ac­trice qui joue mon rôle. Cela se voit qu’elle était blonde et qu’ils ont teint ses cheveux en noir pour la rendre plus crédible. Vous pouvez vite comprendre que c’est une fille mexi­caine. Je ne la connais pas et je ne peux pas en dire beau­coup plus sur elle. C’est pour­quoi Je ne voulais pas parler ».