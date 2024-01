Dans un article très inté­res­sant de notre confrère Maxime Battistella d’Eurosport consacré à l’échauf­fe­ment très parti­cu­lier de Rafael Nadal dans les vestiaires avant d’en découdre, Paul Henri Mathieu mais aussi Arnaud Clément analysent le pour­quoi de cette atti­tude qui met une très grosse pres­sion sur l’adversaire.

Courant partout, un casque sur les oreilles, Nadal en impose comme l’ex­pliquent les deux cham­pions tricolores.

Arnaud Clément n’ou­blie pas aussi d’évo­quer une anec­dote assez drôle : « Pourquoi il gagne ? C’est parce qu’il est plus fort tout simple­ment. La musique fort dans les écou­teurs, c’est rigolo parce que j’ai un souvenir de ça à Roland. Tu vois Nadal bouger beau­coup et tu te dis qu’il doit écouter un truc comme la musique de Rocky. Et en fait, c’était Justin Bieber ! Je ne m’at­ten­dais pas du tout à ça, c’était un truc d’ado. »