Le jeune trico­lore qui réalise une superbe saison s’est exprimé assez longue­ment chez nos amis de Punto De Break. Arthur est revenu sur le coup de foudre qui l’a convaincu qu’il fallait qu’il se mettre au tennis.

Son témoi­gnage confirme bien que les stars sont des déclen­cheurs, que l’on a forcé­ment envie de tenter de les imiter.

« Rafa a toujours été mon idole depuis mon enfance, c’est grâce à lui que j’ai commencé à jouer au tennis. Personne dans ma famille ne jouait au tennis. Je me souviens que lorsque j’étais très jeune, mon père regar­dait Roland Garros chaque année à la télé­vi­sion, le seul tournoi qu’il regar­dait. J’ai vu un match de Rafa Nadal et j’ai eu un déclic. J’ai demandé à ma mère de m’acheter une raquette de tennis, je devais avoir trois ou quatre ans, et c’est comme ça que j’ai commencé. Depuis, je n’ai pas arrêté de suivre Nadal et je n’ai pas arrêté de jouer au tennis non plus. C’est grâce à lui que je joue »