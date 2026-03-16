Certains disent que la coupe de cheveux peut avoir un impact, minime mais direct, sur les perfor­mances de certains joueurs sur le court.

Si nous n’irons pas jusque‐là, le nouveau look dévoilé par Arthur Fils a en tout cas le mérite de contraster avec son précé­dent, passant de la coupe afro aux tresses plaquées.

Une coupe qui n’est pas sans rappeler celle d’un certain Gaël Monfils à une certaine époque de sa longue carrière.

New look for Arthur Fils🧑🏾‍🦱

[arthur fils on insta­gram] pic.twitter.com/PvVHzJd9s5 — Arthur Fils Updates (@filsupdates) March 15, 2026

En atten­dant, le nouveau protégé de Goran Ivanisevic continue de travailler dur, lui qui reste sur un quart de finale sur le Masters 1000 d’Indian Wells et qui ambi­tionne de faire au moins aussi bien à Miami (du 18 au 29 mars).