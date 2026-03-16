Certains disent que la coupe de cheveux peut avoir un impact, minime mais direct, sur les performances de certains joueurs sur le court.
Si nous n’irons pas jusque‐là, le nouveau look dévoilé par Arthur Fils a en tout cas le mérite de contraster avec son précédent, passant de la coupe afro aux tresses plaquées.
Une coupe qui n’est pas sans rappeler celle d’un certain Gaël Monfils à une certaine époque de sa longue carrière.
New look for Arthur Fils🧑🏾🦱— Arthur Fils Updates (@filsupdates) March 15, 2026
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En attendant, le nouveau protégé de Goran Ivanisevic continue de travailler dur, lui qui reste sur un quart de finale sur le Masters 1000 d’Indian Wells et qui ambitionne de faire au moins aussi bien à Miami (du 18 au 29 mars).
Publié le lundi 16 mars 2026 à 13:13