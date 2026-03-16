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Arthur Fils imite Gaël Monfils et dévoile une coupe de cheveux inédite

Par
Thomas S
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Certains disent que la coupe de cheveux peut avoir un impact, minime mais direct, sur les perfor­mances de certains joueurs sur le court.

Si nous n’irons pas jusque‐là, le nouveau look dévoilé par Arthur Fils a en tout cas le mérite de contraster avec son précé­dent, passant de la coupe afro aux tresses plaquées. 

Une coupe qui n’est pas sans rappeler celle d’un certain Gaël Monfils à une certaine époque de sa longue carrière. 

En atten­dant, le nouveau protégé de Goran Ivanisevic continue de travailler dur, lui qui reste sur un quart de finale sur le Masters 1000 d’Indian Wells et qui ambi­tionne de faire au moins aussi bien à Miami (du 18 au 29 mars). 

Publié le lundi 16 mars 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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