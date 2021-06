Ce mardi, Anastasia Pavlyuchenkova et Elena Rybakina se jouent en quart de finale. Amusant quand on sait que les deux joueuses sont asso­ciées en double. Elles se sont d’ailleurs quali­fiées pour les quarts. Evidemment, la Russe et la Kazakhe ne se feront pas de cadeau demain, surtout que les deux joueuses n’ont jamais atteint une demie en majeur. La gagnante de ce duel pour­rait rêver d’un formi­dable doublé…

Rybakina + Pavlyuchenkova 👭



Winning dubs team today, singles foes tomorrow. Hello, frenemy 🤭#RolandGarros pic.twitter.com/Z4GOtaOVvs — Roland‐Garros (@rolandgarros) June 7, 2021