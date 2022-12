Most Searched Athletes on Google in 2022



1. 🇷🇸 NOVAK DJOKOVIC

2. 🇪🇸 RAFAEL NADAL

3. 🇺🇸 SERENA WILLIAMS

4. 🇺🇸 Manti Te’o

5. 🇺🇸 Shaun White

6. 🇯🇵 Yuzuru Hanyu

7. 🇺🇸 Brittney Griner

8. 🇪🇸 Gerard Piqué

9. 🇺🇸🇲🇽 Cain Velasquez

10. 🇪🇸 CARLOS ALCARAZ



Tennis takes it all 🔥🎾