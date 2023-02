Il y a de l’eau dans le gaz entre Nicolas Mahut et l’an­cien président de la Fédération Française de Tennis, Bernard Giudicelli.

Car quelques jours après avoir vive­ment critiqué David Haggerty, l’ac­tuel président de la Fédération Internationale de Tennis, et, donc, Bernard Giudicelli pour n’avoir rien fait à l’époque pour empê­cher la Coupe Davis d’être vendue à Kosmos et son directeur‐fossoyeur, Gerard Piqué, le double vain­queur de Roland‐Garros en double a été sèche­ment critiqué par l’an­cien diri­geant d’ori­gine corse dans des propos rapportés par Tennis Actu.

« On ne pourra pas revoir le format d’avant (domicile/extérieur tous les ans, ndlr), c’est un long travail de deuil pour certains mais cela ne peut pas fonc­tionner comme avant, tout simple­ment parce que les joueurs ne veulent plus. Quand Nicolas Mahut dit : ‘En tant que président de la FFT, il aurait dû faire quelque chose’, c’est pour cela que je dis que Nicolas Mahut est igno­rant, parce qu’il y a des règles dans la consti­tu­tion de l’ITF et il y a un article, qui est l’ar­ticle 19‑C. On n’a rien perdu du tout, on a sauvé la Coupe Davis. Et ce n’est pas un joueur de 41 ans qui va expli­quer à un joueur de 20–22 ans comment les choses devront fonc­tionner. Voilà, Mahut il est bon pour la retraite, qu’il prenne sa retraite et peut‐être qu’il devienne jour­na­liste (sourire), cela lui donnera l’oc­ca­sion de faire des critiques acerbes, ce qu’il fait assez bien d’ailleurs. »

« Qui veut noyer son chien, l’ac­cuse de la rage », comme le dit si bien l’expression…