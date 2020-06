View this post on Instagram

КОНКУРС 👇 Друзья, я и @rustennis дарим подарки 🎁 Вся информация об участии на сайте www.mytennis.online – ссылка в моем профиле. Я выберу самый крутой ролик и подарю специальный приз победителю. Всем удачи ! 👌