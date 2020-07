S’il existe des doubles mixtes, où femmes et hommes peuvent s’affronter, il n’existe pas encore de doubles où « valides » et « invalides » se font face. C’est le cas dans cette vidéo qui vient tout droit du Japon, où l’on voit un match de double avec deux personnes en fautueil roulant et deux personnes debout. Les règles sont les mêmes, sauf que la personne en fauteuil, comme dans la catégorie handisport, a le droit de laisser deux rebonds avant de frapper la balle.

J’adore 👍 Idée japonaise d’enfer 🤗 On veut de l’intégration, en voilà 👌 Efficace, spectaculaire et éducatif pour se rendre compte que les « invalides » sont largement capables de rivaliser avec les « valides » 👏 n’est-ce pas @HoudetStephane ? #wheelchairtennis

(🎥 WOWOW) pic.twitter.com/N7cIsHuzQ8 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) July 2, 2020