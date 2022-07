Roger Federer est connu pour envoyer des messages de féli­ci­ta­tions aux joueurs, même à ceux qu’il ne connaît pas personnellement.

C’est exac­te­ment ce qu’il a fait lorsque Félix Auger‐Aliassime a remporté son tout premier titre ATP en février dernier sur le tournoi de Rotterdam. Un trophée d’au­tant plus symbo­lique que le Canadien restait sur huit défaites de rang en finale avant la consécration.

« Roger Federer est certai­ne­ment la personne la plus célèbre à m’avoir envoyé un texto. Lorsque j’ai remporté mon premier titre cette année, il m’a envoyé un message pour me dire qu’il était très heureux pour moi et me féli­citer. J’ai pensé que c’était très gentil, que je ne m’y atten­dais pas. »