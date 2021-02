On le savait habile avec sa raquette, mais Félix Auger‐Aliassime n’est pas non plus mal­adroit avec ses pieds. Dans une vidéo publiée par le compte Twitter de l’ATP Cup, on peut voir le Canadien, sevré de matchs ce jeu­di, enchaî­ner les jongles avec… une balle de ten­nis. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a du niveau ! De quoi envi­sa­ger une reconversion ?