Felix Auger Aliassime a réalisé une fin de saison mons­trueuse avec trois titres consé­cu­tifs lui permet­tant de terminer l’année au 6ème rang mondial.

Après le Masters, il a profité de l’intersaison pour faire quelque chose qui lui tenait vrai­ment à cœur, rendre visite aux enfants de son programme à profit de l’association « CARE » au Togo, son pays d’origine.

Le Canadien s’est confié à ce sujet auprès de nos confrères du Parisien et révèle que son envie d’aider est née en 2013 après un événe­ment qu’il a vécu avec son père et sa sœur.

« Mon envie d’aider les autres remonte à 2013, j’avais été extrê­me­ment touché. On avait donné un peu d’argent à une jeune fille qui vendait du pain avec sa mère au bord de la route. Elle était émue, touchée, un sourire sur son visage. Ce n’était pas grand‐chose pour nous mais telle­ment pour elle… Je me suis dit que je voudrais faire encore plus que ça » a déclaré Félix Auger Aliassime.