Depuis plusieurs semaines, Matteo Berrettini fait la une de la presse à scan­dale en Italie à cause de sa nouvelle rela­tion amou­reuse avec Melissa Satta, présen­ta­trice de télé­vi­sion bien connue de l’autre côté des Alpes.

Accusé par certains commen­ta­teurs de ne plus de concen­trer plei­ne­ment sur le tennis depuis qu’il est en couple, le 24e joueur mondial fait beau­coup parler de lui à tel point que son collègue et ami, Félix Auger‐Aliassime, a été inter­rogé à ce sujet lors de sa confé­rence de presse à Doha.

« On s’en­voie toujours des messages, mais j’avoue que je n’ai pas vu les photos (avec Melissa Satta, ndlr). À l’ère des réseaux sociaux, il est diffi­cile de séparer les person­na­lités privées et publiques, car il y aura toujours quel­qu’un qui ne distin­guera pas le bien du mal. Je me sens libre de mettre ce que j’aime le plus sur les réseaux sociaux sans me soucier des autres, alors je dis à Matteo de ne pas se soucier des juge­ments et de conti­nuer à faire ce qu’il croit être le mieux pour lui. »