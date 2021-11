Alors qu’il pour­rait très bien être appelé en urgence par l’ATP et le Masters de Turin en tant que troi­sième rempla­çant suite aux forfaits de Berrettini et Tsitsipas et à l’en­trée en lice de Sinner et Norrie, Félix Auger‐Aliassime n’en a pour l’ins­tant que faire.

Loin de s’ima­giner qu’il pour­rait être à Turin, le Canadien a été récem­ment aperçu en balade avec au moins trois de ses chiens. Et s’il n’a pas encore prévu d’ou­vrir un chenil, FAA est en tout cas un grand ami des bêtes.