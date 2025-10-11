En ce moment la raquette Babolat de l’Espagnol, vain­queur de Wimbledon en 2023, est actuel­le­ment mise aux enchères chez Prestige Memorabilia dans l’es­poir de battre le record de Rafael Nadal. Mais la barre est haute puisque les enchères étaient montés jusqu’à 157000 euros pour Nadal.

Carlos Alcaraz’s 2023 Wimbledon winning racquet is up for auction 🤑



It’s set to surpass the auction record of $157,000 set by Nadal’s 2017 Roland Garros winning racquet 🫢 https://t.co/G4yu3sfJDf — TENNIS (@Tennis) October 11, 2025

Pour le moment, la meilleure offre pour Carlitos est de 21.437 euros mais la mise en « vente » se termine dans huit jours. A moins d’un petit miracle, Carlitos ne devrait donc pas terrasser son idole dans ce domaine.