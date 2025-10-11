AccueilInsoliteAux "enchères", Carlos Alcaraz est encore à la peine derrière son idole...
Insolite

Aux « enchères », Carlos Alcaraz est encore à la peine derrière son idole Rafael Nadal…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

255

En ce moment la raquette Babolat de l’Espagnol, vain­queur de Wimbledon en 2023, est actuel­le­ment mise aux enchères chez Prestige Memorabilia dans l’es­poir de battre le record de Rafael Nadal. Mais la barre est haute puisque les enchères étaient montés jusqu’à 157000 euros pour Nadal.

Pour le moment, la meilleure offre pour Carlitos est de 21.437 euros mais la mise en « vente » se termine dans huit jours. A moins d’un petit miracle, Carlitos ne devrait donc pas terrasser son idole dans ce domaine.

Publié le samedi 11 octobre 2025 à 10:50

