« Je pleu­rais (au début), mais avec le temps, je me suis habi­tuée à la situa­tion et j’ai conti­nué à avan­cer », décla­rait il y a quelques jours Victoria Azarenka à pro­pos de la qua­ran­taine en Australie. Cette situa­tion semble tou­jours lui peser. « Quel jour sommes‐nous ? » a deman­dé l’an­cienne numé­ro une mon­diale sur Twitter. Certes, avec iro­nie mais on peut com­prendre qu’elle puisse perdre la notion du temps enfer­mée dans sa chambre d’hô­tel. Mais que Vicki se ras­sure, le plus dur est passé.