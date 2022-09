Lors de sa confé­rence de presse, Azarenka s’est livrée au sujet des affaires d’abus sexuels et aussi de l’emprise que peut exercer certains coaches. Pour la joueuse biélo­russe, il faut abso­lu­ment mettre tout en oeuvre pour que cela se sache, que cela soit dénoncé. Et pour y parvenir, elle explique à juste titre que les médias doivent être intrai­tables sur ces sujets.

« C’est un sujet très, très lourd. Mais il faut qu’on en parle davan­tage. C’est aussi le boulot des médias d’en­quêter, de faire des recherches et de permettra à des gens à parler. En espé­rant bien sûr éliminer ces situa­tions une par une. Tant que la joueuse gagne, on ne voit pas le problème. Mais quand les victoires s’ar­rêtent, tout devient sombre et il n’y a personne pour te tenir la main. C’est ce moment dont on ne parle pas. »