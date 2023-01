Entrée sur le court avec un maillot du Paris Saint‐Germain pour affronter la Russe Kudermetova au premier tour du tournoi d’Adélaïde la semaine dernière, Victoria Azarenka a prouvé plusieurs fois son amour pour le club de la capi­tale fran­çaise. Elle a fait une révé­la­tion à ce sujet en confé­rence de presse.

« Tout le monde me demande pour­quoi je porte un maillot du PSG. Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que je les soutiens depuis 2012 et la signa­ture de Beckham, explique la Biélorusse de 33 ans. Ça fait long­temps que je suis fan, je suis allée voir beau­coup de matches. Mon fils Leo est à fond dans le foot. Il veut jouer pour le PSG, c’est son rêve. Il m’a vue porter ce maillot et il veut porter le même », a raconté la Biélorusse, tombeuse de Sofia Kenin pour son entrée en lice à l’Open d’Australie (6−4, 7–6).