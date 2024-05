On l’ap­pre­nait en fin de semaine dernière, Paula Badosa et Stefanos Tsitsipas, le couple du star du circuit s’est séparé.

La joueuse s’est exprimée à ce sujet auprès de nos confrères de Tennis.com et n’ex­clue pas un « come‐back » dans le futur…

« Je sais que nous conti­nue­rons à nous voir sur le circuit et qui sait ce qui se passera à l’avenir. Notre cas me rappelle celui de Dimitrov et Sharapova. Vous êtes avec la bonne personne, mais au mauvais moment. Chacun a sa propre carrière, ses propres problèmes à gérer. Ces derniers mois, j’ai connu des hauts et des bas sur le plan émotionnel et cela a été diffi­cile pour moi. Parfois, il vaut mieux se séparer malgré tout » a déclaré l’Espagnole.