Paula Badosa et Stefanos Tsitsipas est le couple le plus emblé­ma­tique du circuit depuis quelques semaines et ils n’ont pas fini de faire parler d’eux.

Les « tour­te­reaux » sont en vacances en Grèce en ce moment même et nous partage leur quoti­dien sur les réseaux sociaux.

Durant un live sur le compte de la joueuse dans lequel elle a notam­ment annoncé son forfait pour la Hopman Cup, elle s’est permise de taquiner le Grec en lui deman­dant : « On se marie quand ? J’attend » tout en agitant son annulaire.

Au rythme où les amou­reux » vont cette nouvelle pour­rait arriver très vite…