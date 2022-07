Bahrami : « Novak Djokovic est venu me voir dans les vestiaires de Roland Garros et m’a dit : ‘Mansour, j’ai regardé tes vidéos et j’ai essayé de reprendre certains de tes coups, j’espère que ça ne te dérange pas’ »

Ancien 192e mondial en simple et 31e en double, le Franco‐Iranien Mansour Bahrami, connu pour animer les diffé­rents tour­nois des légendes grâce à une palette de coups assez excep­tion­nelle, a dévoilé une déli­cieuse anec­dote concer­nant Novak Djokovic lors d’un podcast diffusé sur la radio de l’ATP.

« Novak Djokovic, est venu me voir il y a trois ans. Nous étions dans les vestiaires à Roland Garros. Je parlais à Boris Becker, puis Novak est venu me voir et m’a dit : ‘Mansour, j’ai regardé tes vidéos et j’adore les regarder. C’est fantas­tique, j’ai essayé de reprendre certains de tes trucs et j’es­père que ça ne te dérange pas’. J’ai été très surpris et heureux qu’il me le dise, il a eu l’hon­nê­teté de me le dire. J’ai dit, ‘Nole, tu es le numéro 1 mondial et merci de me le demander, si tu veux essayer mes coups, c’est un honneur pour moi, vas‑y et sers‐toi. »