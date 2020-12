Il est de bon ton sur la planète tennis de critiquer les réseaux sociaux et en même temps de s’en servir régulièrement. Dans ce cadre, l’actuel coach de Pliskova, Sacha Bajin est un as du tweet, enfin presque.

Tous les fans se souviennent de son tweet où il félicitait son ancienne joueuse Naomi Osaka à Cincinnati qui venait de battre au 3ème tour, Yastremska, la championne qu’il entrainait.

Dans son entretien accordé à Tennisnet.com, il nie que cet évènement soit le début de la fin avec la prodige ukrainienne, alors que cela semble tout à fait logique.

Il faut dire que le coach allemand a une drôle de façon de gérer ses joueuses et les « ruptures » qui vont avec, Kristina Mladenovic en a fait la cruelle expérience.

Bajin se justifie donc sur ce tweet en mettant en avant l’idée du fair play et il en profite aussi pour expliquer que les réseaux sociaux ne sont vraiment pas sa tasse de thé, enfin surtout quand cela ne l’arrange pas : « Je dois dire honnêtement que je déteste cette histoire de médias sociaux. Je suis sur Instagram depuis deux ans et j’ai publié peut-être 20 publications. Je n’aime pas ça du tout. Par exemple, quand j’étais à New York et que j’écrivais quelque chose sur George Floyd, je me suis déchiré dans les médias. Le tweet a été complètement incompris. C’est pourquoi je ne suis pas fan des médias sociaux »