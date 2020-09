Le tricolore qui fait partie des 11 contacts identifiés de Benoit Paire a vu son statut considérablement changé. Grégoire préfère prendre cette situation avec le sourire même si quelques fois il vit des moments particuliers : « Les autres joueurs nous regardent beaucoup. On a notre voiture privée, nos gardes du corps. Avec le traitement spécial qu’il m’est réservé, il m’arrive de penser que je suis Roger Federer. C’est pareil pour notre isolement. On a été transféré à un autre endroit et l’on a presque une suite. Pendant mon match, mon coach était surveillé de très près par quelqu’un de la sécurité. Tout cet environnement et ses « attentions » font que j’ai un traitement digne d’un Top 5. Franchement, je préfère en rire car j’ai bien cru à un moment que je n’allais pas pouvoir jouer »