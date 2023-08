Dans des propos accordés à L’Equipe, Grégoire Barrère raconte quelques anec­dotes savou­reuses sur son ami, Adrian Mannarino, 35 ans et tête de série numéro 22 à l’US Open cette année.

« Concernant le maté­riel, au‐delà de sa tension de raquette spéciale, c’est sur le manche qu’il est impres­sion­nant. Il a une addic­tion pour son grip, à mettre un petit coup de rouleau souvent, pour les ajus­te­ments. Et le surgrip, il le met au milli­mètre. L’an passé, à la veille de la finale des inter­clubs, il a dû refaire son grip et il n’avait plus de maté­riel. On est allés au Leroy Merlin de Créteil et je n’ai jamais vu un mec aussi heureux chez un Leroy Merlin. Il connais­sait tout par coeur. Il me disait : ‘Le sili­cone, il est meilleur ici qu’aux États‐Unis !’ Manna, c’est un mec du bâti­ment, mais pour ses raquettes. Il est telle­ment poin­tilleux que c’est pour ça qu’il a des petits éner­ve­ments sur le terrain. C’est le charme du mec. Il ne dit pas grand‐chose en dehors et sur le terrain, tu ne sais pas pour­quoi, il va péter les plombs d’un coup et jeter sa raquette à dix mètres ! Une fois, j’ai essayé de jouer avec sa raquette et son cordage. J’ai tapé une seule balle, elle est allée dans les bâches. C’est injouable. Il faut une main incroyable, des jambes qui vont très vite et un oeil qui voit très bien pour être bien placé et contrôler tout ça. »