Cette édition 2023 de Roland‐Garros marque les quarante ans du sacre de Yannick Noah sur la terre battue pari­sienne. A cette occa­sion, Marion Bartoli a expliqué lors de la Matinale week‐end sur RMC ce samedi la diffi­culté pour un(e) Français(e) de triom­pher à Paris (ce que Mary Pierce a fait aussi en 2000).

« Je me souviens quand j’ai eu la chance d’être en demi‐finales en 2011, le matin du match, à la boulan­gerie, on me dit ‘Allez Marion, c’est pour cette année!’ et puis ça va comme ça de personne en personne jusqu’à l’en­trée sur le court avec les drapeaux fran­çais partout. Les gens sont là pour vous encou­rager et vous ne voulez pas les déce­voir mais il y a aussi un adver­saire qui veut vous battre, honnê­te­ment ce n’est pas si facile que ça », a raconté la lauréate de Wimbledon 2013.