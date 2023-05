Lors de son inter­view accordée à L’Equipe, dans laquelle elle raconte notam­ment sa rencontre avec l’ac­teur améri­cain Tom Cruise, Marion Bartoli évoque égale­ment sa rela­tion avec Benoît Paire.

« Si je pour­rais l’in­viter dans mon émis­sion ? Sans souci. C’est surtout lui qui a continué dans le clash, il en a fait un slogan ( « Santé Marion ! ») Moi, j’ai un peu moins l’es­prit enfantin. Au fond, c’est plus de l’ironie qu’autre chose. On se connaît depuis très long­temps, on s’en­ten­dait bien, en plus il est fan de l’OM, on a beau­coup de points communs », a déclaré la lauréate de Wimbledon 2013.

Benoît Paire dans « Bartoli Time » sur RMC, la séquence vaudrait clai­re­ment le détour.