Bartoli sur Serena Williams : « Je me souviens qu’à Auckland, en 2020, Patrick Mouratolgou lui faisait un briefing du match, elle n’écoutait même pas car elle regardait des dessins animées avec sa fille qui était déguisée en princesse. C’était lunaire »

Après avoir raconté une anec­dote crous­tillante concer­nant Serena Williams et sa place de fina­liste à Wimbledon en 2019, Marion Bartoli, dans un superbe hommage pour le journal L’Équipe, a cette fois raconté à quel point l’Américain fait passe sa fille avant tout. Ce qui peut d’ailleurs expli­quer en partie son manque d’im­pli­ca­tion dans sa carrière de joueuse ces dernières années.

« Elle est extrê­me­ment famille. C’est un clan et son socle. Avec Venus, son autre (Isha) et sa maman, elles sont tout le temps ensemble. Aujourd’hui, sa vie tourne autour de sa fille. Je me souviens qu’à Auckland, en 2020, au petit‐déjeuner, Patrick (Mouratolgou, son entraî­neur à ce moment‐là) lui faisait un brie­fing du match, elle n’écou­tait même pas car elle regar­dait des dessins animées sur l’Ipad avec Olympia qui était déguisée en prin­cesse. C’était lunaire. (Rires.) »