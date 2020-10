Réputé taiseux et plutôt introverti, Roberto Bautista Agut n’est pas le genre de joueur à s’exposer régulièrement sur le devant de la scène. Pourtant, pour le magazine espagnol And Magazine Castellón, l’Espagnol a cédé aux sirènes du « marketing » avec une une pour le moins étonnante venant de sa part. Torse et chemise mouillés, Roberto joue les playboys. Et après tout, pourquoi pas…