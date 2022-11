C’est en train de devenir une vraie mode.

Après Roland‐Garros et la Laver Cup, des acti­vistes luttant pour la préser­va­tion de la nature ont tenté de s’at­ta­cher au filet lors de la rencontre de Coupe Davis entre l’Espagne et la Croatie disputée ce mercredi à Malaga, dans le sud de l’Espagne.

La séquence s’est déroulée pendant le match entre Roberto Bautista Agut et Borna Coric. Le premier, qui s’est incliné, 4–6, 6–7(4) en 2h de jeu, s’est exprimé sur cet inci­dent à sa sortie du court.

🎾 Unos acti­vistas contra el cambio climá­tico irrumpen en mitad del España‐Croacia de la @daviscup e intentan enca­de­narse a la redhttps://t.co/dpgX5odqfl — mala­ga­hoydxt (@malagahoydxt) November 23, 2022

« Je ne me souviens pas d’un moment comme celui‐là sur un court de tennis. Je n’avais jamais vécu cela et c’est dommage, surtout dans un sport qui défend certaines valeurs comme le tennis », a d’abord déclaré l’Espagnol avant de revenir sur sa défaite face à Coric. « Son niveau de service a fait la diffé­rence aujourd’hui. J’ai mieux joué, je me sentais très bien à la fin. C’était dommage de ne pas aller au troi­sième set. C’est très spécial de jouer ce tournoi, surtout en Espagne. Ce que vous ressentez sur le court est quelque chose dont vous rêvez. »