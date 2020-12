La série de podcasts de Boris Becker était très attendue en Allemagne. Le premier épisode a tenu toutes ses promesses. Boris qui a toujours su gérer son image envoie quelques « scuds » et notamment un contre les médias qui continuent à le harceler : « J’accepte que tout le monde ait une opinion sur moi. Mais il est étrange que des inconnus me jugent ou me jugent. C’est pourquoi la responsabilité des médias allemands est si importante. Et je ne suis pas toujours traité équitablement et correctement en ce qui concerne le contenu. À un moment donné, je deviendrai enfin une personne non publique. Je ne sais simplement pas quand. Mais certainement pas avant 25 ans. À un moment donné, je retirerai la fiche »