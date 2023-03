Si certains en doutaient encore, Boris Becker est un person­nage à part.

Près de trois mois après sa sortie de prison, l’an­cien cham­pion alle­mand, dont la série sur sa carrière et son histoire sortira prochai­ne­ment sur Apple TV, continue de beau­coup faire parler de lui.

Alors qu’on a récem­ment appris par le quoti­dien alle­mand, Bild, que « Boum‐Boum‐ conti­nuait de mener la grande vie dans des hôtels de luxe malgré ses nombreuses dettes, le plus jeune vain­queur de Wimbledon de l’his­toire a dû s’ex­pli­quer à propos d’une publi­cité en Allemagne où on le voit jeter de l’argent par une fenêtre.

« L’argent est et était impor­tant pour moi, mais la publi­cité est bien sûr de la satire et une faćon de me moquer de moi‐même. Il était impor­tant pour moi de faire de l’au­to­dé­rison et de recom­mander à la jeune géné­ra­tion de ne pas m’imiter. Ne pas jeter l’argent par la fenêtre, c’est quelque chose auquel nous devrions tous penser et c’est pour­quoi j’ai pensé que c’était une idée exci­tante et j’ai accepté l’offre », a déclaré Becker qui s’est associé à l’en­tre­prise Fensterversand pour réaliser ce spot publi­ci­taire, une société spécia­lisée… dans la confec­tion de fenêtres.