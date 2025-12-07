Dans l’émission de télévision espagnole « La Revuelta », Becker est revenu sur ses premières rencontres avec Federer et sur sa mission pour le moins inhabituelle que lui avait donné la Fédération Allemande : Convaincre Roger de jouer pour l’Allemagne.
« Je le connaissais depuis qu’il était tout petit donc je pouvais facilement rentrer en contact avec lui. A l’époque je savais qu’il était déjà très attaché à la Suisse et à Bâle mais nous avions bon espoir qu’il puisse nous écouter. Natif de Bâle après tout il n’était qu’à trois kilomètres de la frontière avec l’Allemagne. Je peux vour dire que j’ai essaye de le convaincre plusieurs fois mais cela n’a pas fonctionné »
Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 09:16