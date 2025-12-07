Dans l’émis­sion de télé­vi­sion espa­gnole « La Revuelta », Becker est revenu sur ses premières rencontres avec Federer et sur sa mission pour le moins inha­bi­tuelle que lui avait donné la Fédération Allemande : Convaincre Roger de jouer pour l’Allemagne.

« Je le connais­sais depuis qu’il était tout petit donc je pouvais faci­le­ment rentrer en contact avec lui. A l’époque je savais qu’il était déjà très attaché à la Suisse et à Bâle mais nous avions bon espoir qu’il puisse nous écouter. Natif de Bâle après tout il n’était qu’à trois kilo­mètres de la fron­tière avec l’Allemagne. Je peux vour dire que j’ai essaye de le convaincre plusieurs fois mais cela n’a pas fonctionné »