Boris Becker risque très gros : il encourt une peine de sept ans d’emprisonnement. Débuté lundi au tribunal de Southwark à Londres, son procès va durer environ trois semaines.

Déclaré insol­vable par un tribunal britan­nique en 2017, c’est‐à‐dire dans l’in­ca­pa­cité de payer ses dettes, l’Allemand est accusé de ne pas avoir dévoiler tous ses actifs. Il aurait en effet dissi­mulé plusieurs biens immo­bi­liers, un peu plus de 2 millions de dollars mais aussi certains de ses trophées, notam­ment ceux de Wimbledon et de l’Open d’Australie. Il lui est égale­ment reproché d’avoir trans­féré d’importantes sommes d’argent sur les comptes de ses ex‐femmes, Barbara et Lilly.

« Monsieur Becker a agi de manière malhon­nête au sujet de ses posses­sions, qu’il a, de façons diffé­rentes, cachée aux personnes char­gées d’iden­ti­fier les biens. Les personnes en banque­route qui jouent avec le système et agissent de mauvaise foi doivent être punies », a déclaré la procu­reure Rebecca Chalkey.

Le sextuple vain­queur en Grand Chelem nie tous les chefs d’ac­cu­sa­tion retenus contre lui.