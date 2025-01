Qualifiée pour les quarts de finale de l’Open d’Australie suite à l’abandon de Gaël Monfils, le 20e joueur mondial, Ben Shelton, a demandé au public de se lever pour saluer le Français, avant de lui rendre un très bel hommage lors de l’in­ter­view sur le court.

« À 38 ans, j’es­père que je marche­rais encore sans béquilles (rires). J’espère pouvoir créer des souve­nirs comme ceux‐là avec ma famille qui me regarde à cet âge. C’est vrai­ment spécial et inédit dans n’im­porte quel sport. »

Ben Shelton after Gael Monfils retired from their match at Australian Open :



“For me, Gael has the grea­test high­light tape of all time. At 38 years old, I hope I’m still walking without crutches” 😂



Respect. ❤️



