Depuis le cri d’alarme de Nick Kyrgios, les joueurs et joueuses du circuit n’en finissent plus de se mobiliser pour venir en aide aux victimes des incendies en Australie. Belinda Bencic a rejoint le mouvement de solidarité. Si Nick Kyrgios parie sur ses aces, la Suissesse, elle, mise plutôt sur ses doubles fautes, alors elle a annoncé qu’elle donnerait 200$ sur toutes ses doubles fautes. « Comme ça, je ne serai plus énervée contre moi-même quand j’en ferai une et ce sera enfin utile » a commenté la demi-finaliste du dernier US Open.

Une touche d’autodérision qui fait du bien au regard de la situation dramatique. Belinda Bencic en a profité pour interpeller Alexander Zverev en l’invitant à faire de même sur ses doubles fautes. Un « chambrage » taquin car l’Allemand en a déjà commis 29 sur ses trois matchs en ATP Cup.