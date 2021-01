C’est comme un flashback, celui du premier confinement où dans chaque pays, chaque athlète nous proposait une variante du fameux « mur » que tous les joueurs ont connu au moins une fois dans leur vie. Frapper dans la balle devient encore plus « crucial » pour les athlètes qui ne pourront pas aller s’entrainer car cas contact suite au deux contrôles positifs. Pour l’instant, les deux joueuses les plus inventives ont été Belinda Bencic et Yulia Putintseva.

Grand slam preparation 😅 pic.twitter.com/ALvc4EugN6 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 17, 2021