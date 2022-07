Déjà en grande diffi­culté sur les courts de tennis depuis de nombreux mois, Benoît Paire traverse une période compli­quée égale­ment dans sa vie senti­men­tale. Son ex‐petite amie, Julie Bertin, très souvent aperçue dans son box depuis 2021, n’hé­site pas à l’at­ta­quer direc­te­ment dans sa story Instagram ce lundi. Elle semble extrê­me­ment remontée.

« Je veux bien rester dans le silence, je veux bien protéger certaines choses mais je suis sûre­ment pas une bouf­fonne, encore moins quand je laisse du temps pour que la personne se recon­centre soi‐disant sur son sport, mais qu’il préfère envoyer des DM (messages privés, ndlr) à toutes les meufs et leur donner des rendez‐vous en cachette. Je parle jamais vous le savez, mais là je suis à deux doigts d’ex­ploser. Ne venez plus me poser la ques­tion je ne veux plus rien avoir ni rien entendre de cette personne. Vous m’avez avertie, je ne vous ai pas écouté, a écrit l’in­fluen­ceuse avant de conclure : Je suis tombée de 58 étages en chute libre. »

A voir si le Français (désor­mais 92e mondial) va prendre le temps de lui répondre. Il fait son retour à la compé­ti­tion cette semaine en Suisse à Gstaad, après trois semaines loin du circuit.