Actuellement au 575e rang ATP et à bientôt 36 ans (le 8 mai), le moment de ranger la raquette approche pour Benoît Paire. L’Avignonnaise a déjà projeté son après‐carrière, lui qui va offi­cier en tant que consul­tant pour France TV pendant Roland‐Garros.

S’il venait à être lassé de la petite balle jaune, l’an­cien 18e joueur mondial aurait déjà trouvé un sport dans lequel il pourra retrouver du plaisir. Récemment, Benoît Paire a signé une licence de foot­ball avec l’équipe vétéran de l’EUGA Ardziv. Dans les colonnes de La Provence, il n’a pas caché son plaisir dans cette nouvelle aventure.

« J’ai un pote qui joue là‐bas. Ils avaient besoin de monde pour certains matchs, il m’a proposé de venir. Moi, je faisais déjà des foots avec eux au stade Flotte. Alors j’ai dit : « OK, go ! » Et j’ai déjà fait deux matches. Franchement, c’est très sympa. Moi, j’adore l’ambiance, j’ai rencontré pas mal de monde, j’y vais même avec mes parents ».

Un choix logique, lui qui n’a jamais caché son atta­che­ment pour le ballon rond, et l’Olympique de Marseille en particulier.