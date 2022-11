Actuellement au Japon où il a remporté son premier match en trois sets face à Dane Sweeny (237e) au 1er tour du Challenger de Matsuyama, Benoit Paire a répondu quelques ques­tions de ses abonnés sur des sujets très variés.

Après avoir annoncé qu’il croyait en un retour dans le top 20, alors qu’il occupe cette semaine la 179e place mondiale, l’Avignonnais a aussi parlé de sa vie senti­men­tale depuis sa sépa­ra­tion avec Julie Bertin, qui ne l’avait d’ailleurs pas épargné l’été dernier.

« En couple ? Non, mais bon je vais pas me jeter de la falaise. J’ai un bébé, ça me suffit. #Ravioli », a écrit Paire qui fait réfé­rence à son chien.