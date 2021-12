Le joueur austra­lien a envie que l’on puisse croire qu’il est à nouveau un vrai joueur de tennis. Du coup, il s’est beau­coup livré dans les médias. Il a récem­ment insisté sur un point qui fera plaisir au numéro 1 mondial, la nutrition.

« Je n’ai pas agi de manière profes­sion­nelle ni sur le terrain ni en dehors du terrain, notam­ment en termes de nutri­tion. Une fois que j’ai ce constat, il fallait que cela change et donc je suis devenu végé­ta­lien, c’était il y a trois ans. Beaucoup de gens qui réus­sissent sont végé­ta­liens. En fait, j’ai été inspiré par Novak. J’ai essayé et cela a fonc­tionné. Je pense que je ne mangerai plus jamais diffé­rem­ment, je suis fier d’être végé­ta­lien. Le goût de la viande est excellent, mais ça ne me manque pas. Je crois au karma, tu dois faire de bonnes choses et puis quelque chose de bien t’ar­ri­vera. Et ce n’est pas seule­ment ça, c’est aussi une ques­tion de santé. Je me sens beau­coup mieux ces dernières années. »