Le deuxième épisode de la série Tie‐Break sur NetFlix est consacré à Matteo Berrettini.

L’Italien que l’on voit chez lui en famille déguster des pâtes avec notam­ment ses grands parents revient sur sa jeunesse et son amour pour ce sport qui est devenu sa profession.

« J’ai toujours été bercé par le tennis, tous les membres de ma famille jouent au tennis, c’est une tradi­tion. Au départ, je n’étais pas vrai­ment doué, personne ne disait que j’avais plus de talent qu’un autre joueur. Et puis j’ai grandi d’un seul coup, j’étais très mince, je ressem­blais à une girafe désar­ti­culée. J’ai commencé à progresser. Ma maman m’a alors demandé si je voulais vrai­ment devenir joueur profes­sionnel, je lui ai dit oui. Nous ne sommes pas une famille riche et cela voulait dire que l’on allait devoir faire des choix et prendre des risques. A partir de ce moment là, j’ai décidé de prêter serment et de ne jamais rien lâcher sur un court »

On rappelle que l’Italien affron­tera Andy Murray au 1er tour à Melbourne, un vrai match de gala qui devrait enflammer la foule.